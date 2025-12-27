Ankara'da EGO şoförü darp edildi: 1'i çocuk 3 kişi gözaltında

Başkentte trafikte tartıştıkları EGO otobüsü şoförünü darp ettikleri iddiasıyla 1'i çocuk 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ İlçesi Atatürk Bulvarı'nda Ş.K, S.A. ve suça sürüklenen çocuk B.A ile EGO şoförü A.S. arasında "yol verme" nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışma sonucu şüpheliler EGO şoförü A.S'yi darp etti.

Olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından kaçan şüpheliler, bir süre sonra yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.