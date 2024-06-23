Ankara'da ekili 100 dönüm arpa ve buğday yandı

Ankara'da arazide çıkan yangında ekili 100 dönüm arpa ve buğday yandı.

Ankara'da Yenimahalle ilçesi Karacakaya Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında tarım arazisinde yangın çıktı. Durumu fark eden çiftçiler, küreklerle ve su kovalarıyla alevlere müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında 100 dönüm alanda ekili arpa ve buğday yandı.

Çiftçi Dursun Elmadağlı, "Burada hobi bahçeleri var, sahipleri hafta sonları mangal yakıyor. O sebepten olduğu kesin değil ama çevreye atılan atıklardan bir şekilde yangın çıkmış. İnsanlar bahçesinden temizledikleri otları bilinçsizce burada yakıyor. Rüzgarın etkisiyle de yangının etkisi büyüyor. Alevler büyüktü, itfaiye ekipleri zor söndürdü" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.