Ankara'da ekmeğe zam

Asgari ücrete yapılan zamla birlikte yeni yılda birçok ürüne de zam gelmeye devam ediyor. Son olarak Ankara’da ekmek fiyatlarına zam geldi.

Başkentte bugün (3 Ocak) itibarıyla 200 gram ekmeğin fiyatı, yüzde 25'lik artışla 10 TL'den 12,5 TL'ye yükseldi.

Zamma ilişkin Yeni Ankara'dan Gamze Erdoğan'a konuşan Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Anlıaçık, “Son dönemde hem enerji hem de hammadde fiyatlarında büyük artış yaşandı. Yeni fiyatlar bu maliyet artışlarını dengelemek için belirlendi” ifadelerini kullandı.