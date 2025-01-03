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Ankara'da ekmeğe zam

Ankara’da 200 gram ekmek fiyatı 10 liradan 12,5 liraya yükseldi. Fırıncılar, zammın maliyet gerekçesiyle yapıldığını ve zorunlu olduğunu savundu.

Ekonomi
  • 03.01.2025 10:07
  • Giriş: 03.01.2025 10:07
  • Güncelleme: 03.01.2025 10:14
Ankara'da ekmeğe zam
Fotoğraf: AA

Asgari ücrete yapılan zamla birlikte yeni yılda birçok ürüne de zam gelmeye devam ediyor. Son olarak Ankara’da ekmek fiyatlarına zam geldi.

Başkentte bugün (3 Ocak) itibarıyla 200 gram ekmeğin fiyatı, yüzde 25'lik artışla 10 TL'den 12,5 TL'ye yükseldi.

Zamma ilişkin Yeni Ankara'dan Gamze Erdoğan'a konuşan Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Anlıaçık, “Son dönemde hem enerji hem de hammadde fiyatlarında büyük artış yaşandı. Yeni fiyatlar bu maliyet artışlarını dengelemek için belirlendi” ifadelerini kullandı.

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