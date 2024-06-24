Ankara'da ekonomi zirvesi: Yalçın Karatepe ile Mehmet Şimşek'in görüşmesi 4,5 saat sürdü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 4,5 saat sürdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'nin Hazine ve Maliye’den sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na saat 10.00'da gelen Karatepe'yi, Bakan Şimşek kapıda karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 4,5 saat sürdü.

CHP'li Karatepe'nin görüşmeye bir dosya ile girdiği görüldü.

Bakan Şimşek, görüşmenin ardından Karatepe'yi aracına kadar uğurladı.

Görüşmenin sona ermesinden sonra CHP Genel Merkezi'ne geçen Karatepe, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bilgilendirmede bulunacak.

Karatepe'nin görüşmeye ilişkin bugün saat 15.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

CHP'NİN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

CHP heyeti, halihazırda hükümetin çalıştığı vergi reformu paketi için önerilerin yer aldığı bir rapor hazırladı CHP’li kurmaylar ayrıca acil önlem alınması gereken konular olarak nitelendirdiği başlıkları da Hazine ve Maliye Bakanı’na sunacak.

CHP’li Yalçın Karatepe, temmuzdan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması talebini dile getirecek.

Emekliler için de enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması önerisi masada olacak.

Görüşmede ayrıca tarımsal desteklerin artırılması, TÜİK verileri, Varlık Fonu gibi başlıklar da CHP’li kurmaylar tarafından gündeme getirilecek.

Şimşek’in CHP heyeti ile görüşme kararı, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in CHP Genel Merkezi’nde yaptığı görüşmede alınmıştı.

CHP’nin gölge kabinesinde yer alan isimler daha önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile de görüşmüştü.