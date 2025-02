Ankara'da emeklilerden 'geçim' isyanı: "Eskiden yediklerimizi şimdi seyrediyoruz"

Ankara'da yaşayan emekliler, ekonomik zorluklar ve yaşam standartlarının düşüklüğüne isyan etti. Emekliler, geçinemediklerini ve et alamadıklarını dile getirdi.

70 yaşındaki Fatma Taş, "Ömrümüz bitti ama bu enflasyon bir türlü düzelmedi. Torunlarımıza harçlık veremiyoruz. Utanıyoruz, utanıyoruz" dedi.

Et fiyatlarının yüksek olduğunu belirten 62 yaşındaki vatandaş, "Et fiyatları uçuk. Böyle bakıp bakıp geziyoruz. Vitrinlere bakarak mutlu olmaya çalışıyoruz. Eskiden yediklerimizi şimdi seyrediyoruz" derken; 70 yaşındaki memur emeklisi Durmuş Atay ise "Et alamıyoruz, sakatat alıyoruz. Ne hale geldik" diye konuştu. Dul yetim aylığı alan bir kadın ise "Dileniyorum" dedi.

70 yaşındaki Fatma Taş, eşinin 14 bin 469 lira emekli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını şu sözlerle anlattı:

"Şu kadarcık peynire 30-35 lira verdim, kilosu 150 lira. Hayat pahalı. Eşim emekli, yetiştiremiyoruz. Çocuklarımız evlendi gitti, onlar yardımcı oluyor. Evimiz kira. Başımızdakilerden hiç memnun değiliz. Gitgide Türkiye çok kötü bir hale geldi. İstiyoruz ki alım gücümüz olsun. Bir hastaneye gidiyoruz randevu alamıyoruz. Ömrümüz bitti ama bu enflasyon bir türlü düzelmedi. Emekli maaşını 12 bin 500'den 14 bin 469'a çıkardı. Bu kime yetecek? Torunlarımıza harçlık veremiyoruz. Utanıyoruz, utanıyoruz. Ben 70 yaşındayım. 3 kuruş verip de şu ellerimize bir krem alamıyoruz. Eskiden böyle miydi? Ne deyim, diyecek çok şey varda söylenilmiyor. Şuraya gelip gitmeye yol parası bulamıyoruz. Üstümüze bir bluz almaya para bulamıyoruz. Torunumuza bayramda seyranda 3 kuruş harçlık veremiyoruz. Çok üzülüyoruz, ağlıyoruz ama bir çaresi yok. Milyonlarca kişi pazarlardan atık topluyoruz. Biz bunları niye topluyoruz? Biz bunlara mı layığız."

"VİTRİNLERE BAKARAK MUTLU OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

6 bin lira engelli maaşı aldığını belirten 63 yaşındaki Hüseyin Çelik, "Geçinemiyorum. 6 bin lira maaşla nasıl geçineceksin? 2 parça şeye 400 lira para gitti. Engelli maaşlarına hiç zam yok. Engellilere hiç bayram ikramiyesi vermiyorlar" diye tepki gösterdi.

62 yaşında 14 bin 469 lira maaş aldığını söyleyen emekli vatandaş, geçinemediğini ve et fiyat fiyatlarının pahalılığından yakınarak, "Emekliyim, geçinemiyorum. Et fiyatları uçuk. Böyle bakıp bakıp geziyoruz. Vitrinlere bakarak mutlu olmaya çalışıyoruz. Eskiden yediklerimizi şimdi seyrediyoruz" diye konuştu.

69 yaşındaki kadın da eşinin emekli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını belirtti ve "Geçinmek mümkün değil. Dün bir ilacımın raporu bitti, bir paket ilaca 600 lira para verdim. Biz erişteyle, bulgurla, makarnayla idare ediyoruz. Et yiyecek kadar yükselemedik" dedi.

"ET ALAMIYORUZ, SAKATAT ALIYORUZ. NE HALE GELDİK?"

Dul yetim aylığı alan bir kadın ise "Dileniyorum" diye konuştu. 70 yaşındaki memur emeklisi Durmuş Atay, et fiyatlarının pahalı olması nedeniyle 1 kilo sakatat aldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kıyma, et almak nerede? Yarım kilo, yarım kilo sakatat aldım 100 lira verdim. Et alamıyoruz, sakatat alıyoruz. Ne hale geldik? 2002 yılında emekli oldum. Asgari ücretin iki katı maaş alırdım şimdi asgari ücretin altında maaş alıyorum. Bana söz verip de yerine getirdiği bir tane örnek versinler. Hiçbir şeyi yerine getirmediler. Hep yalan dolanla işi götürüyorlar."

65 yaşındaki emekli de "Emeklinin hali perişan, emekliler bitik. Emekli demek ölü demek. Emekli maaşıma 750 lira zam geldi. Yalanla, numarayla milleti kandırıyorlar" dedi.