Ankara'da erkek şiddeti: Evli olduğu kadını ve çocuklarını darp etti, gözaltına alındı

Ankara'da evli olduğu kadını ve çocuklarını darp eden şahıs yakalandı. Zanlının darp ettiği 6 aylık bebeğinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Güncel 21.06.2024 15:40 Giriş: 21.06.2024 15:40

Güncelleme: 21.06.2024 15:49 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA (Arşiv)