Ankara'da erkek şiddeti: Evli olduğu kadını ve çocuklarını darp etti, gözaltına alındı
Ankara'da evli olduğu kadını ve çocuklarını darp eden şahıs yakalandı. Zanlının darp ettiği 6 aylık bebeğinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Ankara'nın Sincan ilçesinde evli olduğu kadını ve biri 6 aylık olan 2 çocuğunu darp eden erkek gözlatına alındı.
Dün akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Pekin Sokak'ta bulunan bir binadaki dairede K.Ç. ile evli olduğu Y.Ç. ve 11 yaşındaki kızı S.Ç. ile 6 aylık bebeği Z.Ç'yi darp etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BEBEK YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 6 aylık bebek yoğun bakıma, Y.Ç. ve kızı da tedavi altına alındı.
Öte yandan, polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan K.Ç'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi.