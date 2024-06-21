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Ankara'da erkek şiddeti: Evli olduğu kadını ve çocuklarını darp etti, gözaltına alındı

Ankara'da evli olduğu kadını ve çocuklarını darp eden şahıs yakalandı. Zanlının darp ettiği 6 aylık bebeğinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Güncel
  • 21.06.2024 15:40
  • Giriş: 21.06.2024 15:40
  • Güncelleme: 21.06.2024 15:49
Kaynak: AA
Ankara'da erkek şiddeti: Evli olduğu kadını ve çocuklarını darp etti, gözaltına alındı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Ankara'nın Sincan ilçesinde evli olduğu kadını ve biri 6 aylık olan 2 çocuğunu darp eden erkek gözlatına alındı.

Dün akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Pekin Sokak'ta bulunan bir binadaki dairede K.Ç. ile evli olduğu Y.Ç. ve 11 yaşındaki kızı S.Ç. ile 6 aylık bebeği Z.Ç'yi darp etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BEBEK YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 6 aylık bebek yoğun bakıma, Y.Ç. ve kızı da tedavi altına alındı.

Öte yandan, polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan K.Ç'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi.

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