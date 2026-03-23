Ankara'da ev yangını: 2 araç kullanılamaz hale geldi
Ankara’nın Güdül ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın, kısa sürede tüm yapıyı sardı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alsa da evle birlikte park halindeki otomobil ve traktör kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Güdül ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangında otomobil ve traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, dün akşam saatlerinde Güdül ilçesi Salihler Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evde çıktı.
Veysel Arıcı’ya ait evden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, binayı tamamen saran alevlere tazyikli suyla müdahale etti.
Ekiplerin zorlu çalışmasıyla söndürülen yangında ev ve yanında park halindeki otomobil ile traktör tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Öte yandan, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.