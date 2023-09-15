Ankara'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Karapürçek Mahallesi 465. Sokak'ta bulunan binanın 3'üncü katındaki dairenin salon kısmında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken dumandan etkilenen bir kişi ise sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi.