Ankara'da evli olduğu kadını katleden erkek intihar etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde evli olduğu kadını tüfekle katleden erkek, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Yeniçimşit Mahallesi Küme Evleri'nde A.M. ile evli olduğu Z.M. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.M, tüfekle Z.M'ye ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri A.M. ile Z.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.