Ankara'da evli olduğu kadını katleden polis memuru, intihar etti

Ankara'da polis memuru K.K., evli olduğu Şükriye Karadeniz'i tabanca ile katletti. Cinayetten sonra intihar girişiminde bulunan Kenan Karadeniz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi'nde bulunan polis lojmanlarında meydana geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki polis lojmanlarında meydana geldi.

Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kenan Karadeniz ile Şükriye Karadeniz arasında bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada Kenan Karadeniz, tabancayla Şükriye Karadeniz'i vurdu. 2 çocuk annesi Şükran Karadeniz yere yığılırken, Kenan Karadeniz olaydan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Şükran Karadeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Kenan Karadeniz, hastaneye kaldırıldı.

Polis memuru Karadeniz da sabah saatlerinde öldü.