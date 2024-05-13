Ankara'da evli olduğu kadını ve 2 çocuğunu öldüren komiser yardımcısı intihar etti
Ankara'da evli olduğu kadını ve 2 çocuğunu öldüren komiser yardımcısı Veysel Ö., intihar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.
Ankara'daki evine izinli olarak gelen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı, evli olduğu kadını ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı Veysel Ö, Keçiören ilçesi Çevik Sokak'ta yaşayan ailesini ziyarete geldi.
Veysel Ö, henüz bilinmeyen nedenle evli olduğu kadın ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Veysel Ö, evli olduğu kadını ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Veysel Ö'nün Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevliyken tayininin Hatay'a çıktığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.