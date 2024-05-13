Ankara'da evli olduğu kadını ve 2 çocuğunu öldüren komiser yardımcısı intihar etti

Ankara'da evli olduğu kadını ve 2 çocuğunu öldüren komiser yardımcısı Veysel Ö., intihar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

Güncel 13.05.2024 10:45 Giriş: 13.05.2024 10:45

Güncelleme: 13.05.2024 10:53 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA