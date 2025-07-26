Ankara'da Eymir Gölü yakınlarında orman yangını

Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgede güvenlik tedbirleri alınırken, ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.

Yangına havadan helikopterler ve uçakla da müdahale ediliyor.

"YOĞUN BİR YER"

Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, yangına tüm imkanlarla müdahale edildiğini belirtti.

Bölgenin boşaltılması yönünde talimat verdiğini ifade eden Şahin, "Bölge, vatandaşların, spor ve yürüyüş anlamında kullandığı yoğun bir yer inşallah üstesinden geleceğiz" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da "Ankara'da Eymir Gölü civarında devam eden yangına havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor. Alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyoruz" ifadeleri yer aldı.