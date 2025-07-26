Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yangının son durumuna ilişkin, "Eymir yangını kontrol altına alınmıştır." bilgisi verildi.

- Soğutma çalışmaları devam ediyor

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda da Ankara Eymir Gölü civarında başlayan yangının kontrol altına alındığı belirtilerek, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.