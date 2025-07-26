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Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ajans Haberleri
  • 26.07.2025 18:21
  • Giriş: 26.07.2025 18:21
  • Güncelleme: 26.07.2025 18:21
Kaynak: AA
Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yangının son durumuna ilişkin, "Eymir yangını kontrol altına alınmıştır." bilgisi verildi.

- Soğutma çalışmaları devam ediyor

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda da Ankara Eymir Gölü civarında başlayan yangının kontrol altına alındığı belirtilerek, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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