Ankara'da fayans deposu yandı

ANKARA’nın Altındağ ilçesinde çıkan ot yangınında alevler fayans deposuna sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Gültepe Mahallesi’nde saat 12.00 sıralarında ot yangını çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, yakındaki fayans fabrikasının deposuna sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede depoyu sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Depo kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu kamerası görüntüleri

-Yangın anı

-Ekiplerin müdahalesi

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ- Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA, (DHA)