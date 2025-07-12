Ankara'da fayans fabrikasına sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde boş arazide çıkan ve fayans fabrikasının bir bölümüne sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Gültepe Mahallesi Demirciler Sitesi'nde bulunan fayans fabrikasının önündeki boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede fayans fabrikasının bir bölümüne de sıçradı.

Fabrika işçilerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.