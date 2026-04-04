Ankara'da feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti: Kimlikleri belli oldu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde özel halk minibüsünün üst geçidin ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Ankara-Kızılcahamam arasında yolcu taşımacılığı yapan Efe Erdem yönetimindeki 06 HO 1460 plakalı özel halk minibüsü, Saray Mahallesi mevkisinde önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından üst geçidin ayağına çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre sürücünün de aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.

MİNİBÜS SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kahramankazan ve Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 5 kişinin naaşı da ekiplerin incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kazaya ilişkin Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, özel halk minibüsünün sahibi İ.Ç'nin, şoförlerin işe başlamadan önce alınması gereken yeterlilik belgelerini Ankara Büyükşehir Belediyesine sunmadığı tespit edildi.

Minibüsün sahibi İ.Ç. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktıhttps://t.co/pvDNo6OrEF pic.twitter.com/hHUtIlcv6C — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 4, 2026

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Kazanın ardından olay yerine gelen Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk minibüsünün Ankara istikametine giderken bariyerlere çarptığını belirterek, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını söyledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da Kızılcahamam'dan saat 07.00'de sefere başlayan özel halk minibüsünün Kahramankazan'ın Saray Mahallesi mevkisinde önce bariyerlere, ardından üst geçidin ayağına çarptığını anlatarak, "Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz" dedi.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı’ndan kazaya ilişkin yapılan açıklamada, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği kaydedildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla olay yerinde bilirkişi incelemelerinin de gerçekleştirildiği, sürecin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

4 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Kazada hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün minibüs şoförü Efe Erdem ile yolculardan Mehmet Sucu ve kızı Safiye Simge Sucu ile Hamiyet Bilge Uslu olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden diğer kadın yolcunun kimliğini belirleme çalışmaları sürüyor. Minibüs şoförü Efe Erdem'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.