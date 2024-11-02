Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ankara'da FETÖ firarisi eski komiser saklandığı gizli bölmede yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski komiser, Ankara'da yakalandı.

Ajans Haberleri
  • 02.11.2024 23:21
  • Giriş: 02.11.2024 23:21
  • Güncelleme: 02.11.2024 23:21
Kaynak: AA
Ankara'da FETÖ firarisi eski komiser saklandığı gizli bölmede yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 yıldır firari olarak aranan eski komiser B.U'nun Etimesgut ilçesinde olduğunu tespit etti.

Ekiplerce belirlenen adrese yapılan operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U. saklandığı gizli bölmede yakalandı.

B.U'nun işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol