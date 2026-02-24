Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün “mahrem hizmetler” yapılanması içinde yer aldıkları öne sürülen 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, 5 kişinin yasa dışı yollarla yurtdışına çıktığı, 1 kişinin ise arandığı bildirildi.

Başsavcılık, bazı şüphelilerin daha önce yargılanmış olmalarına rağmen örgütsel faaliyetlerini sürdürdüklerine ilişkin yeni delillere ulaşıldığını açıkladı.

Operasyona ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yazılı açıklama yapıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden MİT Başkanlığıyla kolluk kuvvetlerinin birlikte FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik olarak yaptıkları çalışmalar sonucunda; FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer alan, haklarında daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılama yapılmış olmasına rağmen başka şüphelilerden elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak iddianame tarihlerinden sonra örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen ve bu şekilde örgütün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldıkları anlaşılan 16 şüphelinin, Ankara merkezli olarak 24 Şubat 2026 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Şüphelilerden 10’unun yakalanarak gözaltına alındığı, 1’inin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği, 5’inin ise yasa dışı yollardan yurtdışına kaçtıkları tespit edilmiştir. Yakalanan şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.”