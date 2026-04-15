Ankara'da FETÖ operasyonu: 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde bulundukları ve ByLock kullandıkları tespit edildi. Yakalama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda, örgütsel faaliyetlerde bulundukları ve ByLock kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.