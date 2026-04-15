Ankara'da FETÖ operasyonu: 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde bulundukları ve ByLock kullandıkları tespit edildi. Yakalama çalışmaları sürüyor.

  • 15.04.2026 08:52
  • Güncelleme: 15.04.2026 08:54
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda, örgütsel faaliyetlerde bulundukları ve ByLock kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

