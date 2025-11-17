Ankara'da 'Fotoroman çetesi'ne yönelik operasyon: 9 gözaltı
Ankara’da sosyal medyada silahla ateş ederken çektikleri görüntüleri paylaşan ve birbirlerine meydan okuyan 9 kişi, operasyonla gözaltına alındı. “Fotoroman çetesi” olarak anılan şüphelilerin yaralama, tehdit, ruhsatsız silah ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda kayıtları bulunduğu belirtildi.
Ankara'da sosyal medya hesaplarından silahlı paylaşım yapan 9 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden veya silahlı fotoğraflar paylaşan "Fotoroman çetesi"ne yönelik çalışma başlatıldı.
Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan 9 şüpheli özel harekat timlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Şüphelilerin "yaralama", "tehdit", "ruhsatsız tabanca" ve "uyuşturucu" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.