Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ankara'da 'Fotoroman çetesi'ne yönelik operasyon: 9 gözaltı

Ankara’da sosyal medyada silahla ateş ederken çektikleri görüntüleri paylaşan ve birbirlerine meydan okuyan 9 kişi, operasyonla gözaltına alındı. “Fotoroman çetesi” olarak anılan şüphelilerin yaralama, tehdit, ruhsatsız silah ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda kayıtları bulunduğu belirtildi.

Güncel
  • 17.11.2025 08:09
  • Giriş: 17.11.2025 08:09
  • Güncelleme: 17.11.2025 08:12
Kaynak: AA
Ankara'da 'Fotoroman çetesi'ne yönelik operasyon: 9 gözaltı
Fotoğraf: DHA

Ankara'da sosyal medya hesaplarından silahlı paylaşım yapan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden veya silahlı fotoğraflar paylaşan "Fotoroman çetesi"ne yönelik çalışma başlatıldı.

Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan 9 şüpheli özel harekat timlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin "yaralama", "tehdit", "ruhsatsız tabanca" ve "uyuşturucu" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

BirGün'e Abone Ol