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Ankara'da 'Gençlik ayakta' yürüyüşü: BirGün muhabiri Havva Gümüşkaya dahil 22 kişi gözaltına alındı

Ankara Kızılay'da Konur Sokakta “Geleceğimiz için yürüyoruz” çağrısıyla bir araya gelen üniversiteli gençlerin yürüyüşüne polis müdahale etti. BirGün muhabiri Havva Gümüşkaya dahil 22 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 25.04.2025 21:31
  • Giriş: 25.04.2025 21:31
  • Güncelleme: 25.04.2025 23:15
Ankara'da 'Gençlik ayakta' yürüyüşü: BirGün muhabiri Havva Gümüşkaya dahil 22 kişi gözaltına alındı

Ankara’nın Kızılay ilçesinde bulunan Konur Sokak'ta öğrenci eylemi gerçekleştirildi.

Ankara'da üniversite öğrencilerinin tutuklu siyasetçilere destek için yapmak istediği yürüyüşe polis sert bir şekilde müdahale etti.

BirGün muhabiri Havva Gümüşkaya, Ankara'daki üniversite öğrencileri Kızılay'daki 'Gençlik ayakta' yürüyüşünün haber takibini yaptığı sırada gözaltına alındı.

Gümüşkaya ile birlikte toplam 22 kişi gözaltına alındı.

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Polis müdahalesiyle gözaltına alınan kişiler arasında SOL Parti Ankara İl yöneticileri ve üyelerinin de olduğu öğrenildi.

SOL Parti Ankara'dan yapılan açıklamada:

"Kızılay'da tutuklu öğrenciler için yapılan yürüyüşe polis saldırdı. İl yöneticimiz ve üyelerimizin de arasında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Baskılarınız, gözaltılarınız bizi yıldıramaz, arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın!" denildi.

Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Bilkent Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve TED Üniversitesi öğrencileri, “Gençlik Ayakta, Geleceği İçin Yürüyor!” sloganıyla yürüyüş çağrısı yapmıştı.

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