Ankara'da 'Gençlik ayakta' yürüyüşü: BirGün muhabiri Havva Gümüşkaya dahil 22 kişi gözaltına alındı

Ankara’nın Kızılay ilçesinde bulunan Konur Sokak'ta öğrenci eylemi gerçekleştirildi.

Ankara'da üniversite öğrencilerinin tutuklu siyasetçilere destek için yapmak istediği yürüyüşe polis sert bir şekilde müdahale etti.

BirGün muhabiri Havva Gümüşkaya, Ankara'daki üniversite öğrencileri Kızılay'daki 'Gençlik ayakta' yürüyüşünün haber takibini yaptığı sırada gözaltına alındı.

Gümüşkaya ile birlikte toplam 22 kişi gözaltına alındı.

SOL PARTİ ANKARA'DAN AÇIKLAMA: İL YÖNETİCİLERİMİZ GÖZALTINA ALINDI

Polis müdahalesiyle gözaltına alınan kişiler arasında SOL Parti Ankara İl yöneticileri ve üyelerinin de olduğu öğrenildi.

SOL Parti Ankara'dan yapılan açıklamada:

"Kızılay'da tutuklu öğrenciler için yapılan yürüyüşe polis saldırdı. İl yöneticimiz ve üyelerimizin de arasında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Baskılarınız, gözaltılarınız bizi yıldıramaz, arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın!" denildi.

Kızılay'da tutuklu öğrenciler için yapılan yürüyüşe polis saldırdı. İl yöneticimiz ve üyelerimizin de arasında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Baskılarınız, gözaltılarınız bizi yıldıramaz, arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın!#EsilaİçinÇocuklarımızİçinAdalet — SOL Parti Ankara (@solpartiankara) April 25, 2025

Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Bilkent Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve TED Üniversitesi öğrencileri, “Gençlik Ayakta, Geleceği İçin Yürüyor!” sloganıyla yürüyüş çağrısı yapmıştı.