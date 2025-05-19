Ankara'da Gençlik Yürüyüşü: Özgür Özel, AKP'li gençlere seslendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da Gençlik Yürüyüşü’ne katıldı.

Burada konuşan Özgür Özel, “19 Mayıs, Atatürk’ün hem Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı hem de kendi doğum günü olarak ilan ettiği gündür. Atatürk, bir askerdi ve son derece rahat bir şekilde Cumhuriyet’i askerlere emanet edebilirdi. Öyle yapmadı. Ne kendinden sonraki genelkurmay başkanlarına, ne siyasetçi olduğu için siyasetçilere, cumhurbaşkanlarına emanet etti. Kurucusu olduğu partinin genel başkanına bile emanet etmedi, Cumhuriyet’i gençlere emanet etti" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi: "Gençler de bugün Ankara’da bu emanete çok güçlü bir şekilde sahip çıkıyorlar. Sabahleyin Mansur Başkanımızla birlikte maratonu başlattık. Orada da çok büyük bir ilgi vardı, ilk maraton olmasına rağmen önemli bir katılım vardı. Bugün burada çok önemli bir katılım var. İzmir bizi bekliyor, öğleden sonra, buradaki törenlerden sonra İzmir’e gideceğiz. Akşam saat 19.19’da İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda hep birlikte Cumhuriyet’e, Gazi’nin emanetine sahip çıkacağız."

"Ülkede tek adam reijminden demokrasiyi kurmuş bir parti var; Cumhuriyet Halk Partisi" diyen Özel, "O demokrasiden yararlanıp iktidara gelmiş, şimdi bir tek adam rejimini kalıcılaştırmaya çalışan, bir mücadele veren bir parti var. O da maalesef; Adalet ve Kalkınma Partisi" ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ GENÇLERE ÇAĞRI

AKP'li gençlere çağrı yapan Özel, "Bir mücadele içinde olduk yıllardır. Tayyip Bey, birçok müsabakayı kazandı. Kazanınca iyi ama geçen sene birini kaybetti, topu aldı götürüyor, kesecekmiş. Diyor ki, ‘Bundan sonra oynamayacağız. Ben kazanmıyorsa oynamayacağız, topu keseceğim.’ Biz de kazanabiliriz. Kazanmak da var, kaybetmek de var. ‘Kazanınca övünüp, kaybedince topu kesmek olmaz’ demeleri lazım. Eğer öyle olursa AKP, demokratik ve kurumsal bir parti olur. Belki gelecek seçimleri kaybeder ama daha sonra iktidar umudu olan bir parti olur. Yoksa; kazanınca var olan, kaybedince darbeye kalkışan, kaybedince oyun bozanlık yapan bir parti olarak tarihe geçerler" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi: "Ben 19 Mayıs’ta tüm siyasi görüşleri, bugün iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin gençliğini de selamlıyorum. Diyorum ki, ‘Dedenizin, babanızın, reisinizin elinden o topu geri alın.’ Demokrasi, eşit şartlarda mücadele olduğu zaman iyidir. Kazanınca oynayıp, kaybedince topu alıp kaçanlardan, topu kesenlerden olmasınlar."