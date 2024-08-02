Ankara'da gerçekleşen esir takası: Serbest bırakılanlar Almanya'ya ulaştı

Milli İstihbarat Başkanlığı koordinasyonuyla dün Ankara'da 7 ayrı ülkenin cezaevlerindeki 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren esir takası kapsamında serbest bırakılanlar Almanya'ya ulaştı.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönetiminde dün Ankara'da yapılan esir takası kapsamında serbest kalanlar Almanya'ya ulaştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, esir takası sonrasında Köln-Bonn Havalimanı'na ulaşan kişileri karşıladı.

Scholz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bu özel bir an. Herkes güvenli bir şekilde geldi" ifadelerini kullandı.

Serbest bırakılanlarla detaylı görüşmeler yapıldığını ve birçoğunun serbest bırakılmayı beklemediğini söylediğini aktaran Scholz, bu kişilerin, "aniden özgürlüğe kavuştukları için şaşkına dönmüş durumda" olduğunu belirtti.

Scholz, esir takasının doğru bir karar olduğunu belirterek, "Hümanizmle şekillenmiş bir toplumuz. Bu 16 kişi demokrasi ve özgürlük için ayağa kalktı, bizim korumamıza güvenebilirler" ifadelerine yer verdi.

Scholz'in, serbest bırakılanları Köln'de karşılamak için tatiline ara verdiği de bildirildi.

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MİT, dün ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı esir takası yapılmıştı.