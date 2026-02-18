Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesinde 'savunma harcaması' artışı ve Ukrayna gündemde olacak

NATO Zirvesi, Temmuz 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Kıdemli Memurlar Toplantısı (SOM) kapsamında İstanbul'da bulunan NATO Güney Komşuluk Bölgesi Özel Temsilcisi ve Siyasi İşler ve Güvenlik Politikası Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Javier Colomina, yapılacak zirveye dair açıklamalarda bulundu. Buna göre; Ankara'da temmuz ayında düzenlenecek NATO Zirvesi'nde savunma yatırımlarının yüzde 5'e çıkarılması, savunma sanayi alanında atılacak adımlar ve Ukrayna'ya destek konuları öne çıkacak.

NATO'nun güney komşuluğunun uzun yıllardır İttifak gündeminde yer aldığını ve yaklaşık bir buçuk yıl önce güney komşuluğu eylem planının onaylandığını kaydeden Colomina, "Türkiye, diğer müttefiklerle birlikte bunun gerçekleşmesinde çok önemli bir rol üstlendi ve o zamandan bu yana benim görevimin büyük bir destekçisi oldu" dedi.

Colomina, söz konusu eylem planının, siyasi diyalog, pratik işbirliği, bölgedeki varlık ve Afrika Birliği (AfB), Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) gibi uluslararası kuruluşlarla ilişkiler olmak üzere farklı sütunlardan oluştuğunu belirterek, bu başlıkların uygulanmasında Türkiye'nin desteğinin açık biçimde hissedildiğini dile getirdi.

Colomina, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde, Lahey'de alınan kararların hayata geçirilmesinin gündemde olacağını kaydederek, özellikle savunma yatırımlarının yüzde 5'e çıkarılması, savunma sanayi alanında atılacak adımlar ve Ukrayna'ya destek konularının öne çıkacağını söyledi.

"TARİHİ BİR ZİRVE OLACAK"

Bazı müttefik ülkelerde yük paylaşımı ve kolektif savunmanın güvenilirliğine ilişkin tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Colomina, Lahey Zirvesi'nde alınan yüzde 5 savunma yatırımı kararının önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Colomina, "Bu, benim görüşüme göre, ittifakın sağlığının ve 5. maddenin sağlığının iyi olduğunu çok açık biçimde gösteriyor" şeklinde konuştu.

Tüm müttefiklerin 5. maddeye bağlılıklarını net biçimde ortaya koyduğunu ve Euro-Atlantik bölgesinin kolektif savunmasını korumak için yatırımlarını ve kapasitelerini artırdığını söyleyen Colomina, "Bu yüzden Ankara Zirvesi'nde bu kararların birçoğunu uygulayacağımıza inanıyorum. Ve eminim ki bu zirve, bu anlamda tarihi bir zirve olacak" ifadelerini kullandı.

Colomina, müttefiklerin çabalarına devam etmelerini beklediklerini dile getirerek, Avrupa ülkeleri ve Kanada'nın daha fazla sorumluluk üstlenmesinin ittifakı güçlendireceğini, bunun ABD'nin geri çekilmesi anlamına gelmediğini vurguladı.

ABD'nin Avrupa'da halen 80 bin askerinin bulunduğuna dikkati çeken Colomina, "Nükleer caydırıcılık başta olmak üzere, konvansiyonel silahlarla da güvenliğimizin her alanına katkıda bulunuyorlar" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE 74. YIL TEBRİĞİ

Colomina, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 74. yıl dönümünü kutlayarak, "NATO'nun istikrarına, güvenliğine ve savunmasına katkılarından dolayı Türkiye'yi tebrik etmek istiyorum" dedi.

Türkiye'nin özellikle güney komşuluğundan kaynaklanan tehditlere en fazla maruz kalan ülkelerden biri olduğuna işaret eden Colomina, şöyle konuştu:

"Türkiye özellikle güney komşuluğumuzda, güney komşuluğu zorluklarına en çok maruz kalan ülkelerden biri olarak, güvenlik ve savunma çabalarımıza büyük katkı sağlıyor. Ama aynı zamanda diğer tüm cephelerde de. (Türkiye) Savunma sanayisinde son derece yetkin, silahlı kuvvetleri son derece yetenekli, karada, denizde ve havada mevcut, tüm faaliyetlerimize, operasyonlarımıza ve tatbikatlarımıza katkıda bulunuyorlar ve genel olarak, konuşlandığımız her yerde ve günlük olarak çalıştığımız Brüksel'de Türk dostlarımızla yaptığımız çalışmalardan çok memnunuz"