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Ankara'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bulunan sanayi bölgesindeki geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 07.08.2024 14:53
  • Giriş: 07.08.2024 14:53
  • Güncelleme: 07.08.2024 14:57
Kaynak: AA
Ankara'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Fotoğraf: AA

Ankara'nın Akyurt ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Büğdüz Mahallesi Çankırı Bulvarı'ndaki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, atıkların depolandığı ve işlendiği kısımda bulunan geri dönüşüm malzemelerinin yandığı öğrenildi.

Fabrikadan yükselen dumanlar kentin çeşitli noktalarından görünüyor.

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