Ankara'da gıda baskını: 40 ton et ve 1,5 ton kaçak zeytinyağı ele geçirildi

Ankara’da iki ayrı ilçede yürütülen denetimlerde halk sağlığını tehdit eden tonlarca gıda ürününe el konuldu. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kızılcahamam ve Yenimahalle’deki baskınlarda 40 ton et ile 1,5 ton kaçak zeytinyağı tespit edildi.

ET ENTEGRE TESİSİNDE 40 TON ÜRÜN

Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir et entegre tesisinde arama yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda 40 ton et ürününe el konulurken, işletmeyle bağlantılı 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

DEMETEVLER'DE KAÇAK YAĞ

Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi’nde ise O.E.Ö’ye ait bir iş yerinde denetim yapıldı. İlçe Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği aramada, piyasaya sürülmek üzere bekletilen 1,5 ton kaçak zeytinyağı bulundu.

Ele geçirilen ürünlerin imha süreciyle ilgili çalışmalar sürerken, her iki olayla ilgili başlatılan soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.