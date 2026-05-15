Ankara'da gıda operasyonu: 40 ton kaçak et ürünü ele geçirildi

Ankara’da hijyenik olmayan koşullarda üretildiği belirlenen 40 ton et ürünü jandarma operasyonuyla ele geçirildi.

Piyasaya sürülmek üzere hazırlanan yaklaşık 50 milyon lira değerindeki ürünlerle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcahamam'ın Belpınar Mahallesi'ndeki bir et entegre tesisine düzenledikleri operasyonda halk sağlığını tehdit edecek koşullarda üretildiği belirlenen 40 ton et ürünü ele geçirdi.

50 milyon 655 lira değerindeki ürünleri kanuna aykırı yöntemlerle piyasaya sürme hazırlığı yapan işletme sahipleri R.E. ve O.Ö. gözaltına alındı.