Ankara'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 154 kişi hastanelik olmuştu: 4 kişi gözaltında

Ankara’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 154 kişi hastanelere başvurdu. Başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan inşaat şantiyelerinden ve bazı ikamet adreslerinden bulantı ve kusma şikayetleri nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çok sayıda arama yapıldı.

Bazı kişiler ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, bazıları da kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Bu kapsamda, 154 kişinin Ankara genelinde çeşitli hastanelere müracaat ettiği, şu ana kadar bu kişilerden 8'inin taburcu edildiği, 142'sinin acil servislerde, 4'ünün ise yoğun bakımda takip ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

TAVUK DÖNER MENÜSÜ TÜKETMİŞLER

Bölgeye gönderilen ekiplerin ilk değerlendirmelerinde, yurttaşların bir yemek şirketince temin edilen tavuk döner menüsünü tükettikleri ve mevcut bulguların gıda zehirlenmesiyle uyumlu olduğu tespit edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.