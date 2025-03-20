Ankara'da görme engelli genç, polis müdahalesinde yaralandı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestoların Ankara ayağında ODTÜ'lü öğrencilere polis müdahalesi sırasında bir görme engelli gencin yaralandığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu görüntülerin ardından TİP İstanbul Milletvekili Serra Kadıgil, sosyal medya hesabından açıklama yaparak yaralanan kişinin TİP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Erkan Yıldız olduğunu açıkladı. Kadıgil, Yıldız'ın kaşının açıldığı görülen fotoğrafları da paylaştı.

Kadıgil'in açıklaması şöyle:

“ODTÜ’de görme engelli öğrenciyi darp ettiler” haberlerine konu olan kişi Türkiye İşçi Partisi Merkez Disiplin Kurulu Üyemiz Avukat Erkan Yıldız.

Saray Darbesi’ni protesto ettikleri için polis saldırısına maruz kalan öğrencilere Ankara İl Örgütümüzle birlikte desteğe gittiği için şu an hastanede. Gayet bilinçli bir şekilde kendisini hedef seçenlerden şikayetçi olmak üzere darp raporu alıyor. Kaşı açıldı. Bastonunu ve telefonunu kırdılar ama durumu iyi. Böyle bir günde evde oturacak değildim diyor. Herkese selamı var.

Anayasa’sına değil sarayına memurluk edenler iyi bilsin ki peşini bırakmayacağız.

Geçmiş olsun Erkan Yıldız"