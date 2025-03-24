Ankara'da gözaltına alınan öğrenciler hakkında karar çıktı

Ankara'da cumartesi günü şafak operasyonu ile gözaltına alınan 24 öğrenci hakkında karar verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) götürülen öğrenciler, dün ifadelerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’ndan işlem yapılan öğrencilerin savcılık ifadeleri tamamandı.

24’ten kişiden 4 kişi ev hapsi, 3 kişi tutuklama, 17 kişi ise adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı talebi ile Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

ADLİ KONTROL KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine protestolara katılan 21 öğrenci hakkında adli kontrol kararı verdi.

3 ÖĞRENCİYE 1 HAFTA EV HAPSİ

Öte yandan tutuklama talebi istenen 3 öğrenci için 1 hafta ev hapsi verildi.