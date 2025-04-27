Ankara'da gözaltına alınan öğrencilerden 4'ü tutuklandı

Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Bilkent Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve TED Üniversitesi öğrencileri tarafından, “Gençlik Ayakta, Geleceği İçin Yürüyor!” sloganıyla 25 Nisan'da gerçekleştirilen yürüyüşte gözaltına alınan öğrencilerden 26 öğrenciden 8'i tutuklama, 3'ü ise ev hapsi talebiyle hakimliğe sevk edildi. Gözaltına alınan diğer öğrenciler ise serbest bırakıldı. Hakimliğe sevk edilen öğrencilerden 4'ü tutuklanırken, kalanlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Kızılay'da Konur Sokakta “Geleceğimiz için yürüyoruz” çağrısıyla bir araya gelen üniversiteli gençlerin yürüyüşüne polis müdahale etmişti. Haber takibi yapan BirGün muhabiri Havva Gümüşkaya dahil 31 kişi gözaltına alınmıtı. Aralarında Gümüşkaya'nın da olduğu gazeteciler ve avukatların da yer aldığı 4 kişi serbest bırakılırken 26 kişi hakkında mevcutlu gözaltı kararı verilmişti.

TUTUKLAMAYA SEVK GEREKÇESİ: HER GÜN EYLEM

Çağdaş Hukukçular Derneği, X hesabından tutuklama sevk yazısını paylaştı. Paylaşımda "Tutuklama sevk gerekçesine göre; her gün eylem yapılması kamu düzenini bozmakta, suç işlenmesini teşvik etmekteymiş!" denildi.