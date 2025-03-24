Ankara'da gözaltına alınan öğrencilere tutuklama talebi

Ankara'da cumartesi günü şafak operasyonu ile gözaltına alınan 24 öğrenciden 3'ü tutuklama, diğerleri ise adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edildi. 31 öğrenci hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) götürülen öğrenciler, dün ifadelerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’ndan işlem yapılan öğrenciler savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

TEM savcılığı öğrencilerden 3'ü hakkında tutuklama talep ederken 21 öğrenci hakkın adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talep etti.