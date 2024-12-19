Ankara'da haber alınamayan kişinin cesedi bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kayıp olarak aranan kişi tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan İbrahim Öztaş'ın (57) yakınları jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, Gicik köyündeki bir arazide Öztaş'ın cansız bedenini buldu.

Yapılan incelemede, Öztaş'ın başından ve çenesinden tabanca ile vurulduğu belirlendi.

Öztaş'ın kesin ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından belirleneceği öğrenildi.