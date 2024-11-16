Ankara'da hafif ticari araç park halindeki kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde kırsal Üçpınar Mahallesi mevkisinde lastiği patladığı için yol kenarında park halinde bulunan pancar yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Ankara'nın Polatlı ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Nuh Şengün (61) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Ankara-Eskişehir kara yolunun kırsal Üçpınar Mahallesi mevkisinde lastiği patladığı için yol kenarında park halinde bulunan pancar yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Şengün ile beraberindeki Sema Arslan hayatını kaybetti, G.K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesine götürdü.
Ölen 2 kişinin cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre alternatif yoldan sağlandı.