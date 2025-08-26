Ankara'da hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

ANKARA'nın Sincan ilçesinde hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü Üzeyir Gül (26), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çiçektepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Üzeyir Gül yönetimindeki 06 MUA 53 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 ENF 425 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücü Gül, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA, (DHA)