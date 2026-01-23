Ankara'da hafta sonu hava nasıl olacak? 24-28 Ocak Ankara 5 günlük hava durumu

Başkentte hafta sonu planı yapacak olan vatandaşlar, hava durumu Ankara tahminlerini yakından takip ediyor. “Yarın Ankara hava durumu”, “hafta sonu Ankara hava durumu” ve “Ankara’da kar yağacak mı?” gibi aramalar öne çıkarken, MGM (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) verilerine göre hazırlanan 24-28 Ocak Ankara 5 günlük hava durumu raporu netleşti.

ANKARA’DA HAFTA SONU HAVA DURUMU (MGM)

MGM tahminlerine göre Ankara’da hafta sonu yağış beklenmiyor. Cumartesi ve pazar günleri çok bulutlu bir hava hakim olacak. Yeni haftayla birlikte ise yağmur etkisini göstermeye başlayacak.

24 Ocak Cumartesi Ankara hava durumu

En düşük sıcaklık: 2°C

En yüksek sıcaklık: 8°C

Hadise: Çok bulutlu

“Cumartesi Ankara hava durumu” ve “cumartesi günü Ankara hava durumu kaç derece” aramalarına göre, gün boyunca yağış beklenmiyor. Cumartesi akşamı Ankara hava durumu da çok bulutlu olacak.

25 Ocak Pazar Ankara hava durumu

En düşük sıcaklık: 0°C

En yüksek sıcaklık: 10°C

Hadise: Çok bulutlu

“Pazar Ankara hava durumu” ve “pazar günü Ankara hava durumu kaç derece” sorularına yanıt olarak, pazar günü sıcaklık artıyor ancak hava kapalı kalıyor. Pazar akşamı ve pazar gecesi Ankara hava durumu da bulutlu.

HAFTA İÇİ ANKARA HAVA DURUMU

26 Ocak Pazartesi

En düşük sıcaklık: 2°C

En yüksek sıcaklık: 10°C

Hadise: Yağmurlu

27 Ocak Salı

En düşük sıcaklık: 4°C

En yüksek sıcaklık: 10°C

Hadise: Yağmurlu

28 Ocak Çarşamba

En düşük sıcaklık: 4°C

En yüksek sıcaklık: 9°C

Hadise: Yağmurlu

ANKARA’DA KAR YAĞACAK MI?

“Ankara’da kar yağacak mı?” sorusu hafta sonu öncesi en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. MGM’nin 24-28 Ocak tahminlerine göre Ankara’da bu dönemde kar yağışı beklenmiyor. Sıcaklıkların 0 derecenin üzerine çıkması nedeniyle yağışların yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

Yarın Ankara hava durumu nasıl?

Yarın Ankara’da hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 2-8 derece arasında seyredecek.

Hafta sonu Ankara hava durumu nasıl?

Hafta sonu Ankara’da yağış beklenmiyor. Cumartesi ve pazar günleri çok bulutlu bir hava görülecek.

Pazar günü Ankara hava durumu saatlik nasıl?

Pazar günü sabah ve akşam saatlerinde hava kapalı olacak, gün boyunca yağış öngörülmüyor.

Özetle, Ankara’da hafta sonu hava durumu yağışsız ancak çok bulutlu geçecek. Hafta başından itibaren ise yağmur etkisini gösterecek. 24-28 Ocak Ankara 5 günlük hava durumu tahminleri, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini ortaya koyuyor.