Ankara'da hafta sonu hava nasıl olacak? Ankara'ya kar yağacak mı? Ankara 5 günlük hava durumu (7-11 Şubat)

Beklenen soğuk hava ve kar yağışı Türkiye'yi etkisi altına alırken, Ankara'da hava durumu da merak ediliyor. Ankara'da 7 Şubat Cuma günü hava nasıl olacak? Ankara'nın hangi ilçelerinde kar yağışı etkili olacak? Ankara'da hafta sonu (8-9 Şubat) hava durumu tahmini nedir? Ankara'nın 5 günlük hava durumu tahminine bakalım:

ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL?

Ankara'da 7 Şubat 2025 Cuma günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık merkezde en yüksek 4 derece olacak. Buna karşın, Ankara'da bazı ilçelerde kar yağışı etkili olacak.

Ankara'da bugün ilçelere göre hava durumu şöyle:

Akyurt: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 3°C Altındağ: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 5°C

Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 5°C Ayaş: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 6°C

Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 6°C Bala: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 3°C Beypazarı: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 7°C Çamlıdere: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 1°C Çankaya: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 5°C

Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 5°C Çubuk: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 4°C Elmadağ: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 4°C Etimesgut: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 6°C

Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 6°C Evren: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 3°C

Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 3°C Gölbaşı: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 4°C

Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 4°C Güdül: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 5°C Haymana: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 2°C

Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 2°C Kalecik: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 5°C Kahramankazan: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 6°C Keçiören: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 5°C

Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 5°C Kızılcahamam: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 1°C Mamak: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 5°C

Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 5°C Nallıhan: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 5°C Polatlı: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 5°C

Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 5°C Pursaklar: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 4°C Sincan: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 6°C

Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 6°C Şereflikoçhisar: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 2°C

Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 2°C Yenimahalle: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 6°C

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini ise şöyle: