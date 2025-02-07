Ankara'da hafta sonu hava nasıl olacak? Ankara'ya kar yağacak mı? Ankara 5 günlük hava durumu (7-11 Şubat)
Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Ankara'da da etkili oluyor. Peki Ankara'da bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu Ankara'da yağış olacak mı? Ankara 5 günlük hava durumu tahmini haberimizde.
Beklenen soğuk hava ve kar yağışı Türkiye'yi etkisi altına alırken, Ankara'da hava durumu da merak ediliyor. Ankara'da 7 Şubat Cuma günü hava nasıl olacak? Ankara'nın hangi ilçelerinde kar yağışı etkili olacak? Ankara'da hafta sonu (8-9 Şubat) hava durumu tahmini nedir? Ankara'nın 5 günlük hava durumu tahminine bakalım:
ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL?
Ankara'da 7 Şubat 2025 Cuma günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık merkezde en yüksek 4 derece olacak. Buna karşın, Ankara'da bazı ilçelerde kar yağışı etkili olacak.
Ankara'da bugün ilçelere göre hava durumu şöyle:
- Akyurt: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 3°C
- Altındağ: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 5°C
- Ayaş: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 6°C
- Bala: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 3°C
- Beypazarı: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 7°C
- Çamlıdere: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 1°C
- Çankaya: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 5°C
- Çubuk: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 4°C
- Elmadağ: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 4°C
- Etimesgut: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 6°C
- Evren: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 3°C
- Gölbaşı: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 4°C
- Güdül: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 5°C
- Haymana: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 2°C
- Kalecik: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 5°C
- Kahramankazan: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 6°C
- Keçiören: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 5°C
- Kızılcahamam: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 1°C
- Mamak: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 5°C
- Nallıhan: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 5°C
- Polatlı: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 5°C
- Pursaklar: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 4°C
- Sincan: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 6°C
- Şereflikoçhisar: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 2°C
- Yenimahalle: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 6°C
ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini ise şöyle:
- 7 Şubat Cuma: -4/4 (Bulutlu)
- 8 Şubat Cumartesi: -3/4 (Sisli)
- 9 Şubat Pazar: -2/3 (Sisli)
- 10 Şubat Pazartesi: -2/2 (Kar yağışı )
- 11 Şubat Salı: -2/4 (Bulutlu)