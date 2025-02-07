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Ankara'da hafta sonu hava nasıl olacak? Ankara'ya kar yağacak mı? Ankara 5 günlük hava durumu (7-11 Şubat)

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Ankara'da da etkili oluyor. Peki Ankara'da bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu Ankara'da yağış olacak mı? Ankara 5 günlük hava durumu tahmini haberimizde.

BirBilgi
  • 07.02.2025 10:15
  • Giriş: 07.02.2025 10:15
  • Güncelleme: 07.02.2025 10:15
Ankara'da hafta sonu hava nasıl olacak? Ankara'ya kar yağacak mı? Ankara 5 günlük hava durumu (7-11 Şubat)
Foto: Depophotos

Beklenen soğuk hava ve kar yağışı Türkiye'yi etkisi altına alırken, Ankara'da hava durumu da merak ediliyor. Ankara'da 7 Şubat Cuma günü hava nasıl olacak? Ankara'nın hangi ilçelerinde kar yağışı etkili olacak?  Ankara'da hafta sonu (8-9 Şubat) hava durumu tahmini nedir? Ankara'nın 5 günlük hava durumu tahminine bakalım:

ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL?

Ankara'da 7 Şubat 2025 Cuma günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık merkezde en yüksek 4 derece olacak. Buna karşın, Ankara'da bazı ilçelerde kar yağışı etkili olacak.

Ankara'da bugün ilçelere göre hava durumu şöyle:

  • Akyurt: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 3°C
  • Altındağ: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 5°C
  • Ayaş: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 6°C
  • Bala: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 3°C
  • Beypazarı: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 7°C
  • Çamlıdere: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 1°C
  • Çankaya: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 5°C
  • Çubuk: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 4°C
  • Elmadağ: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 4°C
  • Etimesgut: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 6°C
  • Evren: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 3°C
  • Gölbaşı: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 4°C
  • Güdül: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 5°C
  • Haymana: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 2°C
  • Kalecik: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 5°C
  • Kahramankazan: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 6°C
  • Keçiören: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 5°C
  • Kızılcahamam: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 1°C
  • Mamak: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 5°C
  • Nallıhan: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 5°C
  • Polatlı: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 5°C
  • Pursaklar: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı. Sıcaklık: 4°C
  • Sincan: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 6°C
  • Şereflikoçhisar: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 2°C
  • Yenimahalle: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık: 6°C

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini ise şöyle:

  • 7 Şubat Cuma: -4/4 (Bulutlu)
  • 8 Şubat Cumartesi: -3/4 (Sisli)
  • 9 Şubat Pazar: -2/3 (Sisli)
  • 10 Şubat Pazartesi: -2/2 (Kar yağışı )
  • 11 Şubat Salı: -2/4 (Bulutlu)
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