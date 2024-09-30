Ankara'da 'halı çırpma' tartışması: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesi Şehitlik Mahallesi Kızılcık Sokak'taki bir apartmanda komşu olan M.K. ve Delal Hazal Gencer (33) isimli iki kadın arasında iddialara göre, önceki akşam saatlerinde halı çırpma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Sesleri duyan komşuların araya girmesiyle sonlanan tartışmanın ardından M.K.’nın eşi H.K. (49), sabah saatlerinde bağ evine gitmek için apartmandan çıkan Delal Hazal Gencer ve eşi Vedat Gencer'e çocuklarının yanında bıçakla saldırdı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalede Delal Hazal Gencer’in hayatını kaybettiği, Vedat Gencer’in ise yaralandığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin inceleme başlattığı olayda M.K. olay yerinde gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan H.K., emniyete giderek teslim oldu.

