Ankara'da halk sloganlar eşliğinde Güvenpark'a yürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama kararı verilmesinin ardından tüm yurtta halk sokaklara çıkarak verilen kararı protesto etmeye başladı.

Ankara'da başlayan protestolarda da binlerce kişi Güvenpark'ta bir araya geliyor.

Önceki günlerde olduğu gibi siyasi parti, sendika, meslek örgütlerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci alanı doldurmaya başladı. Alanda sık sık 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz', 'Hükümet istifa' sloganları atılıyor.

20.00'de Ankara'da üniversiteliler Tunalı Hilmi Caddesi'nden Kızılay'a yürüyüşe geçti.