Ankara'da halk sloganlar eşliğinde Güvenpark'a yürüyor
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara Güvenpark'ta toplanan yurttaşların sayısı artıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama kararı verilmesinin ardından tüm yurtta halk sokaklara çıkarak verilen kararı protesto etmeye başladı.
Ankara'da başlayan protestolarda da binlerce kişi Güvenpark'ta bir araya geliyor.
Önceki günlerde olduğu gibi siyasi parti, sendika, meslek örgütlerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci alanı doldurmaya başladı. Alanda sık sık 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz', 'Hükümet istifa' sloganları atılıyor.
20.00'de Ankara'da üniversiteliler Tunalı Hilmi Caddesi'nden Kızılay'a yürüyüşe geçti.
Ankara'da üniversiteliler Tunalı Hilmi Caddesi'nden Kızılay'a yürüyorhttps://t.co/AJn8ENNjNW pic.twitter.com/sAvKmsYxeG— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 23, 2025