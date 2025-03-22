Ankara'da halk yürüyüşü: Baskılara, yalanlara, hilelere karşı hep beraber mücadeleye!
"Tek adam rejimine" karşı Ankara’da halk yürüyüşü düzenleniyor. SOL Parti’nin çağrısıyla KESK, DİSK, ATO ve Tüm Emekliler Sendikası'nın katıldığı yürüyüş "Baskılara, yalanlara, hilelere karşı hep beraber mücadeleye. Ankara'da hep birlikte yürüyelim" sloganlarıyla gerçekleştiriliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik iki ayrı soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından, halk ülke genelinde ayağa kalktı.
Yurdun dört bir yanında protestolar sürerken Ankara'da SOL Parti’nin çağrısı ve KESK, TMMOB, DİSK, ATO ve Tüm Emekliler Sendikası'nın da katılımıyla "halk yürüyüşü" başladı.
Kolej Kavşağı'nda bir araya gelen kitle saat 14.00 itibarıyla yürüyüşe başladı. Kalabalık, "İsyan, devrim, özgürlük" sloganlarıyla Ankara’da eylemlerin merkezi olan Güvenpark’a yürüyor.
Yurdun dört bir yanında protestolar sürerken Ankara'da SOL Parti’nin çağrısı ve KESK, DİSK, ATO ve Tüm Emekliler Sendikası'nın da katılımıyla "halk yürüyüşü" başladı— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 22, 2025
Baskılara, yalanlara, hilelere karşı hep beraber mücadeleye!https://t.co/CnzrCuNCaI pic.twitter.com/CM9t5juVDv
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