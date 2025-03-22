Ankara'da halk yürüyüşü: Baskılara, yalanlara, hilelere karşı hep beraber mücadeleye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik iki ayrı soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından, halk ülke genelinde ayağa kalktı.

Yurdun dört bir yanında protestolar sürerken Ankara'da SOL Parti’nin çağrısı ve KESK, TMMOB, DİSK, ATO ve Tüm Emekliler Sendikası'nın da katılımıyla "halk yürüyüşü" başladı.

Kolej Kavşağı'nda bir araya gelen kitle saat 14.00 itibarıyla yürüyüşe başladı. Kalabalık, "İsyan, devrim, özgürlük" sloganlarıyla Ankara’da eylemlerin merkezi olan Güvenpark’a yürüyor.

Yurdun dört bir yanında protestolar sürerken Ankara'da SOL Parti’nin çağrısı ve KESK, DİSK, ATO ve Tüm Emekliler Sendikası'nın da katılımıyla "halk yürüyüşü" başladı



Baskılara, yalanlara, hilelere karşı hep beraber mücadeleye!https://t.co/CnzrCuNCaI pic.twitter.com/CM9t5juVDv — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 22, 2025

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