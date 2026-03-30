Ankara'da hava nasıl olacak? 31 Mart - 4 Nisan 2026 Ankara hava durumu
Ankara'da hava nasıl olacak? Yağmur ne zaman sona erecek? 31 Mart - 4 Nisan 2026 Ankara 5 günlük hava durumu tahmini haberimizde.
Ankara’da 31 Mart - 4 Nisan 2026 tarihleri arasında hava durumu değişken bir seyir izleyecek. Haftanın ilk günlerinde bulutlu ve yer yer yağışlı hava öne çıkarken, bazı günlerde sıcaklık artışı dikkat çekecek. Özellikle 2 Nisan Perşembe günü yağmur beklenirken, hafta sonuna doğru daha sakin ve parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.
31 MART - 4 NİSAN 2026 ANKARA HAVA DURUMU
31 Mart Salı günü Ankara’da muhtemel sağanak yağış bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığı 14 derece, en düşük sıcaklığı ise 4 derece olacak. 1 Nisan Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli geçecek; sıcaklık 17 dereceye kadar çıkacak. 2 Nisan Perşembe günü ise yağmur yeniden etkili olacak ve sıcaklık 19 dereceye ulaşacak.
3 Nisan Cuma günü hava biraz daha serinleyecek. Gün içinde en yüksek sıcaklık 14 derece, en düşük sıcaklık 6 derece olacak. 4 Nisan Cumartesi günü ise bulutlu ve yer yer az güneşli bir hava bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklığın 14 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.
ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TABLOSU
|Tarih
|Hava Durumu
|En Düşük
|En Yüksek
|31 Mart Salı
|Muhtemel sağanak
|4°C
|14°C
|1 Nisan Çarşamba
|Bulutlu ve güneşli
|10°C
|17°C
|2 Nisan Perşembe
|Yağmurlu
|8°C
|19°C
|3 Nisan Cuma
|Daha serin
|6°C
|14°C
|4 Nisan Cumartesi
|Parçalı bulutlu, az güneşli
|6°C
|14°C
Ankara’da 31 Mart - 4 Nisan 2026 haftasında yağış ve bulutlu hava zaman zaman etkili olacak. Haftanın en sıcak günü 2 Nisan Perşembe olarak öne çıkarken, hafta sonuna doğru hava daha sakin bir görünüme kavuşacak.