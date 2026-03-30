Ankara'da hava nasıl olacak? 31 Mart - 4 Nisan 2026 Ankara hava durumu

Ankara’da 31 Mart - 4 Nisan 2026 tarihleri arasında hava durumu değişken bir seyir izleyecek. Haftanın ilk günlerinde bulutlu ve yer yer yağışlı hava öne çıkarken, bazı günlerde sıcaklık artışı dikkat çekecek. Özellikle 2 Nisan Perşembe günü yağmur beklenirken, hafta sonuna doğru daha sakin ve parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.

31 Mart Salı günü Ankara’da muhtemel sağanak yağış bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığı 14 derece, en düşük sıcaklığı ise 4 derece olacak. 1 Nisan Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli geçecek; sıcaklık 17 dereceye kadar çıkacak. 2 Nisan Perşembe günü ise yağmur yeniden etkili olacak ve sıcaklık 19 dereceye ulaşacak.

3 Nisan Cuma günü hava biraz daha serinleyecek. Gün içinde en yüksek sıcaklık 14 derece, en düşük sıcaklık 6 derece olacak. 4 Nisan Cumartesi günü ise bulutlu ve yer yer az güneşli bir hava bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklığın 14 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TABLOSU

Tarih Hava Durumu En Düşük En Yüksek 31 Mart Salı Muhtemel sağanak 4°C 14°C 1 Nisan Çarşamba Bulutlu ve güneşli 10°C 17°C 2 Nisan Perşembe Yağmurlu 8°C 19°C 3 Nisan Cuma Daha serin 6°C 14°C 4 Nisan Cumartesi Parçalı bulutlu, az güneşli 6°C 14°C

Ankara’da 31 Mart - 4 Nisan 2026 haftasında yağış ve bulutlu hava zaman zaman etkili olacak. Haftanın en sıcak günü 2 Nisan Perşembe olarak öne çıkarken, hafta sonuna doğru hava daha sakin bir görünüme kavuşacak.