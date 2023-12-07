Ankara'da hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde marketten hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı.

Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki bir marketten sigara ve dizüstü bilgisayar çalınması üzerine Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında hırsızlığı 2 kişinin gerçekleştirdiği, şüphelilerin cezaevinden bir hafta önce tahliye oldukları ve bir zanlının cezaevine girmeden önce olayın gerçekleştiği markette çalıştığı tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.