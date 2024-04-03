Ankara'da hurdacılar sitesinde yangın

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan hurdacılar sitesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ankara'da bir sanayi sitesinde çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) atık kağıt ve araç lastiklerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İvedikköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde hurdalık alanda lastikler tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünde yoğun duman tabakası oluştu.

İhbar üzerine bölgeye Ankara, Etimesgut ve Sincan ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangın çevredeki 4 iş yerinde etkili oldu. Öte yandan yangın nedeniyle gökyüzünü duman kapladı. Dumanlar, kentin birçok bölgesinden göründü.

İtfaiye ekipleri, kentin birçok yerinden görülen yangına müdahale ediyor.