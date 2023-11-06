Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Ankara'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 06.11.2023 16:23
  • Giriş: 06.11.2023 16:23
  • Güncelleme: 06.11.2023 16:24
Kaynak: İHA
Ankara'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Ankara’da husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, saldırganlardan ikisi gözaltına alındı.

Olay, gece 01.00 sıralarında Altındağ ilçesinin Başpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre A.T., husumetli olduğu M.A., İ.A. ve N.A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine A.T.’yi silahla yaralayan saldırganlar, olay yerinden otomobille kaçtı. 

Olayın ardından harekete geçen ekipler şüphelilerden M.A. ve İ.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarılırken, yaralanan A.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 