Ankara'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Ankara’da husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, saldırganlardan ikisi gözaltına alındı.

Olay, gece 01.00 sıralarında Altındağ ilçesinin Başpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre A.T., husumetli olduğu M.A., İ.A. ve N.A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine A.T.’yi silahla yaralayan saldırganlar, olay yerinden otomobille kaçtı.

Olayın ardından harekete geçen ekipler şüphelilerden M.A. ve İ.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarılırken, yaralanan A.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.