Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti,

Kaza, akşam saatlerinde Lalabel Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 BTR 772 plakalı otomobil ile 06 CYC597 plakalı otomobilin çarpıştığını görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise yaralandığı tespit edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.