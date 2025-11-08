Giriş / Abone Ol
Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Ovalılar Kavşağı'nda seyir halindeki 2 otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Hüseyin S'nin kullandığı otomobil, Ovalılar Kavşağı'nda, Eşref T'nin idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

