Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Ovalılar Kavşağı'nda seyir halindeki 2 otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Hüseyin S'nin kullandığı otomobil, Ovalılar Kavşağı'nda, Eşref T'nin idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlarda bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.