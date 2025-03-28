Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 6 ölü, 3 yaralı (2)

ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi. 31 GE 368 plakalı otomobilin sürücüsü Piyade Astsubay Muhammet Emin Özdemir, yanında bulunan 9 aylık Duru Özdemir ve Ayşe Özdemir ile 06 EPP 091 plakalı otomobilin sürücüsü Abdullah Özgen, yanında bulunan Görkem Yıldırım (6) ve Arif Yıldırım hayatını kaybetti.

Ölenlerin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Yaralanan Yusuf Özdemir, Neriman Yıldırım ve hayatını kaybeden dedesi ile aynı ismi taşıyan Arif Yıldırım'ın hastanede tedavisi sürüyor. Edirne'de görev yapan Astsubay Muhammet Emin Özdemir'in kullandığı otomobilin hız göstergesinin 110 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Yıldırım ailesinin akrabası Beyazıt Selvi, kazanın hatalı sollama sonucu meydana geldiğini öğrendiklerini söyledi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

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