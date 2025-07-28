Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Nurullah TOSUN/ KIZILCAHAMAM(Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerde Kızılcamam- Ankara istikameti Kurtboğazı mevkisinde meydana geldi. Sürücülerin isimleri henüz belirlenemeyen 06 KG 569 plakalı otomobil, yan yoldan aniden çıktığı iddia edilen 07 ZY 275 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobillerden biri çarpışmanın etkisiyle ters dönerek şarampole savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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