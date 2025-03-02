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Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 02.03.2025 20:50
  • Giriş: 02.03.2025 20:50
  • Güncelleme: 02.03.2025 20:50
Kaynak: AA
Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

ANKARA (AA) - Ankara’nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

H.Ç. (43) yönetimindeki 06 ECP 013 plakalı otomobil, Çubuk-Ankara kara yolu Ahievran Kavşağı'nda S.E. (31) idaresindeki 06 T 2674 plakalı taksiyle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan M.Y, F.Ç. ve E.S.Ç yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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