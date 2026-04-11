Ankara'da ilaç fabrikasında yangın: Kontrol altına alındı

Sincan ilçesinde medikal malzeme üretilen fabrikada yangın çıktı. Fabrikada bulunan 35 işçitahliye edildi.

Sincan Alcı OSB Mahallesi 2000'inci Cadde'de faaliyet gösteren medikal malzeme üretilen fabrikada saat 22.30 sıralarında yangın çıktı.

Fabrikanın arka kısmından yükselen alevleri fark eden görevlilerin durumu bildirmesi üzerine içeride bulunan 35 işçi tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.